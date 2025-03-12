В селе Малая Локня Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) расправились с пытавшимися сбежать женщиной и ребенком. Об этом сообщил командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Ворон, передает РИА Новости.

По его словам, расправиться с женщиной и ребенком могли во время августовских боев, когда много мирного населения бежали в попытке спрятаться от взрывов и оккупации Суджи и прилегающих населенных пунктов.

«К сожалению, некоторые не добежали, не получилось спрятаться. Кого могли — выводили. Но не всегда это удавалось», — отметил российский военнослужащий.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее сообщалось о найденных в церкви в Черкасском Поречном мирных жителях, с которыми расправились украинские солдаты.