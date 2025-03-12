Исследование Rambler&Co: россияне раскрыли причины, по которым соблюдают пост

Треть респондентов заявляют, что чувствуют себя легче и бодрее благодаря пищевым ограничениям

В 2025 году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у российских интернет-пользователей, соблюдают ли они его и с чем это связано – с личными убеждениями, здоровьем, образом жизни или просто ради интереса.

Согласно результатам исследования, 16% респондентов соблюдают пост полностью, 4% из них попробуют впервые выдержать строгий вариант, а 16% отказываются только от некоторых продуктов. 31% участников опроса планируют ограничить себя в чём-нибудь, но постом такие аскезы не называют. 37% заявили, что ни в чём себе не отказывают.

Среди тех, кто не соблюдает пост, 50% просто не хотят этого делать. Ещё 29% не делают этого из-за религиозных противоречий, а 12% ссылаются на образ жизни, который не позволяет придерживаться ограничений. Оставшиеся 8% указали на ограничения по здоровью, а 1% признались, что у них был негативный опыт.

Сложнее всего во время поста исключить мясо и мясные продукты — об этом заявили 31% опрошенных, которые соблюдают традицию. Ещё 25% с трудом обходятся без молочных продуктов, а 15% не могут устоять перед сладостями и десертами. Алкоголь оказался проблемой лишь для 9% респондентов, а каждому пятому (20%) легко даётся отказ от любой пищи.

Большинство соблюдающих пост (42%) делают это из религиозных убеждений. Ещё 34% видят в посте возможность улучшить здоровье или очистить организм, а 17% хотят проверить себя. Оставшиеся 7% поддерживают семейную традицию.

Справляются с искушениями во время поста все по-разному. 30% респондентов вспоминают прошлый опыт и учатся на ошибках. Ещё четверть (25%) изучают новые рецепты вкусных постных блюд, чтобы отвлечься, а 24% договариваются с собой о небольших послаблениях взамен. Оставшиеся 21% постараются просто не думать о запрещённых продуктах.

41% заявили, что пост никак не влияет на их самочувствие. При этом для 32% участников опроса — это время, когда они чувствуют себя легче и бодрее. Однако 20% признались, что, напротив, испытывают усталость или раздражение, а 7% сложнее сосредоточиться на работе.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 27 февраля по 6 марта 2025 года, охват составил 431 012 интернет-пользователей, среди которых 50% мужчин и 50% женщин.