Отказалась от «Гардемаринов» по своим принципам: Татьяне Лютаевой — 60

Газета.Ru
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Актриса Татьяна Лютаева
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Актриса Татьяна Лютаева 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Кадр из фильма «Гардемарины, вперед!» (1987)
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Кадр из фильма «Гардемарины, вперед!» (1987) 
© Мосфильм
Кадр из фильма «Дама с попугаем» (1988)
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Кадр из фильма «Дама с попугаем» (1988) 
© Киевская киностудия им. А. П. Довженко
Кадр из фильма «Черный квадрат» (1991)
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Кадр из фильма «Черный квадрат» (1991) 
© Киностудия им. М. Горького

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Актеры Татьяна Лютаева и Геннадий Шкуратов (1949–2007) в фильме Татьяны Логиновой по сценарию Виктории Токаревой «Хэппи-энд», 1991 год
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Актеры Татьяна Лютаева и Геннадий Шкуратов (1949–2007) в фильме Татьяны Логиновой по сценарию Виктории Токаревой «Хэппи-энд», 1991 год 
© Владимир Шуба/ТАСС
Актрисы Агния Дитковските и Татьяна Лютаева на открытии XX российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2009 год
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Актрисы Агния Дитковските и Татьяна Лютаева на открытии XX российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2009 год 
© Михаил Мордасов/РИА Новости
Актеры Татьяна Лютаева и Юрий Васильев в сцене из спектакля «Театра Юрия Васильева» «Продавец игрушек» в Театре им. Вахтангова, 2010 год
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Актеры Татьяна Лютаева и Юрий Васильев в сцене из спектакля «Театра Юрия Васильева» «Продавец игрушек» в Театре им. Вахтангова, 2010 год 
© Алексей Николаев/ТАСС
Актрисы Татьяна Лютаева и Агния Дитковските, 2011 год
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Актрисы Татьяна Лютаева и Агния Дитковските, 2011 год 
© Anna Salynskaya/Global Look Press
Актриса Татьяна Лютаева общается с поклонниками перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2019 год
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Актриса Татьяна Лютаева общается с поклонниками перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Режиссер Татьяна Лютаева перед пресс-конференцией, посвященной презентации своего фильма «Камень, ножницы, бумага» в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля, 2019 год
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Режиссер Татьяна Лютаева перед пресс-конференцией, посвященной презентации своего фильма «Камень, ножницы, бумага» в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Татьяна Лютаева и ее сын Доминик Раманаускас, 2021 год
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Актриса Татьяна Лютаева и ее сын Доминик Раманаускас, 2021 год 
© Илья Питалев/РИА Новости
Актриса и режиссер Татьяна Лютаева на премьере своего фильма «Камень, ножницы, бумага» в «Доме Кино», 2021 год
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Актриса и режиссер Татьяна Лютаева на премьере своего фильма «Камень, ножницы, бумага» в «Доме Кино», 2021 год 
© Илья Питалев/РИА Новости
Актриса Татьяна Лютаева на торжественной церемонии вручения XXI Национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел», 2023 год
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Актриса Татьяна Лютаева на торжественной церемонии вручения XXI Национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел», 2023 год 
© Алексей Майшев/РИА Новости

Будущая актриса Татьяна Лютаева родилась в Новой Каховке, потом семья переехала в Одессу. После школы девушка отправилась покорять Москву, в 1986 году окончила ВГИК (мастерская Алексея Баталова).

Дебют в кино случился в 1987 году: Лютаевой досталась роль Анастасии Ягужинской в костюмно-исторической картине Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!», сделавшая ее знаменитой на весь СССР. Тем не менее принять участие в съемках фильмов «Гардемарины IV» и «Гардемарины V» она отказалась.

«Не потому что боюсь, что зритель увидит, какой была Ягужинская и какой стала, а по своим принципам», — уточняла актриса.

Вскоре Лютаева уехала с мужем Олегасом Дитковскисом в Литву, много лет служила в Вильнюсском русском драматическом театре.

Кинематограф она тоже не забросила, зрителям запомнились ее работы в фильмах и сериалах «Черный квадрат», «Есенин», «Охота на изюбря», «Краткий курс счастливой жизни». Последняя громкая роль — княжна Алина в сериале «Онегин» Сарика Андреасяна.

У актрисы двое детей — дочь Агния и сын Доминикас. Агния Дитковските тоже стала актрисой.

Общество
Фото
Алексей Баталов
Светлана Дружинина
Татьяна Лютаева
Агния Дитковските
Москва
Одесса
Каховка
Литва