Стало известно, в какую колонию отправят Елену Блиновскую

Блогера Елену Блиновскую могут отправить в исправительную колонию №1 в поселке Головино Владимирской области. Как сообщает Telegram-канал Mash, обычно там отбывают свой срок женщины, осужденные по экономическим статьям. В частности, там отбывала свой срок экс-чиновница Евгения Васильева.

Отмечается, что в колонии есть швейное производство. Кроме того, желающие могут пройти обучение парикмахерскому делу. Также имеются помещения для длительных свиданий с супругами. С учетом времени, которое Блиновская отбыла в СИЗО, блогер будет отбывать наказание до весны 2028 года. В ближайшее время ее адвокат обжалует решение суда — на время рассмотрения апелляции «королева марафонов» останется в Москве.

Напомним, что Блиновская стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере весной 2023 года. По версии следователей, она занизила полученные доходы с помощью дробления бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей, а также легализовала более 700 млн рублей.

Суд признал Блиновскую виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Ее приговорили к 5 годам колонии.