Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала итоги переговоров Украины и США в Джидде. Свое мнение по этому поводу она высказала у себя в Telegram-канале.

Собчак опубликовала у себя пост, в котором говорится, что по итогам переговоров с американской делегацией Украина приняла предложение США по прекращению огня по всей линии фронта на 30 дней. Кроме того допускается продление данного режим по взаимному согласию сторон.

«Так, ну дело за нашими теперь. Скрестила пальцы», — прокомментировала это Собчак.

При этом, по ее мнению, президент России Владимир Путин не согласится на перемирие в течение 30 дней, поскольку в связи с продолжающимся наступлением ВС РФ оно будет «невыгодным и странным компромиссом».

«Но с другой стороны, если откажется сыграть в эти шахматы, то, как будто, "с Россией нельзя договориться". Посмотрим. Думаю, предложит свой вариант», — заключила Собчак.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров Украины и Соединенных Штатов, заявил о намерении позвонить Путину на этой неделе. Он выразил надежду, что лидер РФ примет предложение о прекращении огня.