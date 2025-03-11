Вдова Алексея Баталова рассказала о жизни без мужа

Вдова российского актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко рассказала о своей жизни после смерти супруга. Об этом пишут «Аргументы и Факты».

По словам 89-летней Леонтенко, она вместе со своей 57-летней тяжелобольной дочерью живет в квартире в центре Москвы. Кроме того, женщинам помогают помощница и сиделка. Впрочем, семья все равно сталкивается с трудностями — дочь Леонтенко страдает от ДЦП, поэтому всю жизнь проводит в инвалидном кресле. При этом, сама вдова недавно потеряла зрение.

«С жилищными условиями у меня все хорошо, я живу в своей квартире в центре Москвы. Плохо со здоровьем. У меня от нервов отказало зрение. Ни зги не вижу. Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть», — цитирует вдову сайт aif.ru.

Однако Леонтенко подчеркнула, что в помощи они не нуждаются, а вдова и сама готова кому-нибудь помочь — этому ее, по словам женщины, научил покойный супруг.