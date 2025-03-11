В России грубо ответили на предложение США о 30-дневном перемирии с Украиной

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале оценил заявления США и Украины по итогам переговоров в Саудовской Аравии. По его мнению, за месяц перемирия, на которое согласился Киев, он накопит оружие и данные разведки.

«Отлично переговорили США и Украина. То есть они снова открывают поток вооружений и разведданных. Украина все это копит в течение месяца. А потом виновата в продолжении войны Россия?» — написал военкор.

В следующей публикации Коц ВСУ вынуждены отступать.

«В дупу себе засуньте сейчас свои мирные инициативы. Вам озвучили в прошлом году условия для прекращения огня. Вы ответили вторжением. Мы все поняли», — грубо высказался военкор.

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что речь идет о полном прекращении огня, а не о перемирии на море и в воздухе, как это ранее предлагал Киев.

Зеленский прокомментировал итоги переговоров с США в Джидде

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон незамедлительно восстанавливает оказание помощи и передачу разведданных Украине. Политик пояснил, что Киев продемонстрировал готовность к миру, теперь нужно получить согласие на перемирие от России.