Изъятая у москвича пума поселилась в зоопарке

В московском зоопарке поселился новый обитатель - самец пумы по кличке Геркулес. У него необычная судьба - животное годами жило в тесной квартире в многоэтажке района Кунцево.

© Геркулес несколько лет прожил в тесной городской квартире / Московский зоопарк

Хозяин пумы даже выгуливал хищную кошку по району без намордника, на что жаловались соседи.

"В итоге суд Можайского района Москвы привлек мужчину к административной ответственности за содержание редкого и исчезающего объекта животного мира без соответствующих документов и постановил конфисковать хищника", - рассказали в зоопарке.

Хозяин передал животное в зоопарк, где его пока поместили в карантин. Посетители увидеть животное не могут, да и вряд ли ему нужно лишнее внимание. Пуме уже поставили диагноз "эпилепсия и хроническая энтеропатия". Известно, что ранее самец неоднократно страдал от приступов эпилепсии.

В зоосаду отмечают, что держать такое животное в квартире опасно для него самого - дикие звери страдают в такой обстановке, даже если выросли в неволе. В конечном счете это может привести к заболеваниям, что и произошло.