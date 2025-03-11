Изъятая у москвича пума поселилась в зоопарке
В московском зоопарке поселился новый обитатель - самец пумы по кличке Геркулес. У него необычная судьба - животное годами жило в тесной квартире в многоэтажке района Кунцево.
Хозяин пумы даже выгуливал хищную кошку по району без намордника, на что жаловались соседи.
"В итоге суд Можайского района Москвы привлек мужчину к административной ответственности за содержание редкого и исчезающего объекта животного мира без соответствующих документов и постановил конфисковать хищника", - рассказали в зоопарке.
Хозяин передал животное в зоопарк, где его пока поместили в карантин. Посетители увидеть животное не могут, да и вряд ли ему нужно лишнее внимание. Пуме уже поставили диагноз "эпилепсия и хроническая энтеропатия". Известно, что ранее самец неоднократно страдал от приступов эпилепсии.
В зоосаду отмечают, что держать такое животное в квартире опасно для него самого - дикие звери страдают в такой обстановке, даже если выросли в неволе. В конечном счете это может привести к заболеваниям, что и произошло.
"Ветврачи будут наблюдать за состоянием животного в динамике, проводить дополнительные тесты, если они потребуются. Наши специалисты обладают огромным опытом паллиативной помощи, в том числе по отношению к крупным кошкам", - добавили в зоопарке.