Сотрудницу минюста уволили за отказ выдать разрешение на оружие Мелу Гибсону

Сотрудницу американского министерства юстиции уволили после ее возражения против выдачи лицензии на огнестрельное оружие актеру Мелу Гибсону. Об этом сообщает The New York Times.

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Элизабет Ойер, до этого работавшая адвокатом по вопросам амнистии в министерстве, сообщила газете, что ее уволили без каких-либо объяснений. Однако она считает, что ее увольнение связано с ее позицией по этому вопросу.

Мел Гибсон, который известен своими симпатиями к Дональду Трампу, был лишен права владения огнестрельным оружием после признания вины в домашнем насилии в 2011 году. Ойер входила в состав группы, занимающейся пересмотром заявлений на восстановление прав на владение оружием для лиц с уголовным прошлым. Она упомянула, что в обращении адвокатов Гибсона говорилось о том, что он является известным и успешным актером. Трамп назначил его «особым послом в прекрасное, но неспокойное место — Голливуд, штат Калифорния».

Несмотря на то, что актер был замечен в обществе нового директора ЦРУ Кэша Патела, Ойер продолжала выступать против восстановления лицензии. Через несколько дней после этого она получила уведомление об увольнении. Информация, предоставленная Элизабет Ойер, была полностью подтверждена двумя источниками из министерства юстиции.

В январе Гибсон в беседе с журналом Variety признался, что был не меньше остальных удивлен, когда узнал, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил его спецпосланником в Голливуде, и пошутил, что теперь ему, возможно, полагается резиденция.