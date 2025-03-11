На Москве-реке спасли собаку

Спасатели помогли собаке выбраться из коллектора у Москвы-реки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

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"Днем на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступила информация о собаке, упавшей в Москву-реку в районе Фрунзенской набережной. По прибытии к месту вызова специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах не обнаружили собаку на поверхности воды, но при осмотре береговой черты заметили ее в коллекторе", - значится в сообщении.

Отмечается, что спасатели извлекли испуганное и промокшее животное из коллектора на борт аэролодки, доставили на станцию, отогрели и передали прибывшей хозяйке.

"Спасатели на воде настоятельно рекомендуют не спускать с поводка собак во время прогулки вблизи водоемов", - подчеркнули в комплексе.