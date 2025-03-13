В Москве наблюдается всплеск заявок об обнаружении змей

Всплеск обращений об обнаружении змей фиксируется в Москве, что может быть связано с неготовностью владельцев давать им необходимый уход. Об этом ТАСС сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
"Забота о животных, которые попали в сложную ситуацию, является одной из ключевых направлений работы столичного департамента природопользования. Сейчас мы наблюдаем всплеск заявок по змеям. Вероятно, это может быть связано с тем, что владельцы оказываются не готовы к такому новогоднему подарку и могут не справиться с содержанием и уходом за экзотическим питомцем", - сказал Бурмистров.
Он уточнил, что в четверг в Москве успешно отловили королевскую змею в квартире на улице Мусы Джалиля. В настоящий момент ее жизни ничто не угрожает, у рептилии нашелся владелец. 11 марта на Единую справочную службу мэрии Москвы также поступала заявка о змее, найденной в квартире на улице Лескова. Рептилией, переданной сотрудникам природоохранного ведомства, оказался уж обыкновенный.
Специалисты столичного департамента природопользования после осмотра выпустили змею на природную территорию.
"На улице уже достаточно тепло, чтобы можно было сделать это безопасно для рептилии. Животное будет греться на, так называемых, солнечных "пятнах", - добавил Бурмистров.