В Москве наблюдается всплеск заявок об обнаружении змей

Всплеск обращений об обнаружении змей фиксируется в Москве, что может быть связано с неготовностью владельцев давать им необходимый уход. Об этом ТАСС сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

© Unsplash

"Забота о животных, которые попали в сложную ситуацию, является одной из ключевых направлений работы столичного департамента природопользования. Сейчас мы наблюдаем всплеск заявок по змеям. Вероятно, это может быть связано с тем, что владельцы оказываются не готовы к такому новогоднему подарку и могут не справиться с содержанием и уходом за экзотическим питомцем", - сказал Бурмистров.

Он уточнил, что в четверг в Москве успешно отловили королевскую змею в квартире на улице Мусы Джалиля. В настоящий момент ее жизни ничто не угрожает, у рептилии нашелся владелец. 11 марта на Единую справочную службу мэрии Москвы также поступала заявка о змее, найденной в квартире на улице Лескова. Рептилией, переданной сотрудникам природоохранного ведомства, оказался уж обыкновенный.

Специалисты столичного департамента природопользования после осмотра выпустили змею на природную территорию.