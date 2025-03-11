Юрий Кара назвал творчество Андреасяна фильмами на уровне второго класса. Об этом сообщает «Абзац».

Режиссер Юрий Кара выступил с критикой Андреасяна и заявил, что «Фонд кино», который выделял деньги, предназначен для развлекательных картин.

«Я думаю, что Сарик — это кино на уровне второго класса, где два плюс два будет пять. А Тарковский — высшая математика. Он этого не понимает. Многие высшую математику не понимают. Что ж теперь, всех расстрелять? То, что Андреасян делает, конечно, за гранью. Многие его работы… Мне непонятен вкус тех людей, которые дают деньги», — заявил он.

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Режиссер Сарик Андреасян признался, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского и авторское кино в целом. Видео с режиссером публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. <…> Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нафиг», — заявил постановщик.

С этой речью Андреасян выступил перед студентами Московского киноколледжа № 40, которых возмутили слова постановщика об авторском кино и фильме «Анора». Создатель ленты «Онегин» пытался объяснить студентам, что фестивальные картины бесполезны, поскольку на них нельзя заработать много денег. Он также назвал «Анору» маргинальным фильмом.

Молодые кинематографисты в свою очередь не приняли позицию российского режиссера, из-за чего между ними начался спор. В результате, отмечают «Осторожно, новости», Андреасян покинул лекцию раньше времени. Студенты смеялись и аплодировали, когда он уходил.

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Российский кинорежиссер Сарик Андреасян отреагировал на разгоревшийся конфликт, вызванный его высказываниями в адрес коллеги Андрея Тарковского. Свое заявление Андреасян опубликовал в личном Telegram-канале.

Андреасян выразил сожаление о выбранном тоне в отношении покойного мастера кинематографа, однако подчеркнул, что не намерен отказываться от своей точки зрения.

Режиссер напомнил, что и сам Тарковский не был чужд критике, в частности, он, по словам Андреасяна, не испытывал симпатии к картинам Сергея Бондарчука и открыто выражал свое пренебрежение. При этом Андреасян признался, что фильмы Бондарчука ему импонируют.

«А уж тем более режиссер, являющийся диссидентом и предателем Родины, не вызывает у меня никаких других чувств», — сказал Андреасян о Тарковском.

В завершение своего обращения режиссер принес извинения всем, кого задели его слова, «даже самым невоспитанным».

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к главе Минкультуры Ольге Любимовой с предложением пересмотреть целесообразность финансирования проектов режиссера Сарика Андреасяна. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении Гусев заявил, что за последние 10 лет на проекты режиссера из бюджета выделили 590 млн рублей: 415 млн рублей направили как безвозмездные субсидии, еще 175 млн рублей — в качестве возвратных средств Фонду кино. При этом результаты прокатов фильмов Андреасяна свидетельствуют о низкой популярности среди зрителей.

Также парламентарий обратил внимание на поведение режиссера. Он напомнил, что во время недавнего выступления перед студентами в московском киноколледже Андресян некорректно высказывался в адрес режиссера Андрея Тарковского. В частности, он использовал нецензурную лексику.

«И это культурный деятель? Вместо вдохновения — хамство и мат. Перед нами не режиссер, а заносчивый тип, который пасует перед студентами. Зачем ему давать бюджетные деньги? Давайте перестанем спонсировать того, кто ненавидит классику и посылает ребят на три буквы», — сказал Гусев, комментируя обращение журналистам агентства.

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Сын режиссера Андрея Тарковского, сценарист Андрей Тарковский — младший, ответил режиссеру Сарику Андреасяну на критику отца. Сценариста цитирует NEWS.ru. Он заявил, что не знает о существовании Андреасяна.

"Простите, а кто такой этот Сарик? По-моему, я вам ответил", — парировал Тарковский-младший.

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В Московской международной киношколе произошел конфликт между студентами и кинорежиссером Сариком Андреасяном, который был вызван обсуждением фильма «Анора», режиссера Андрея Тарковского и фестивального кино. В результате скандала режиссер покинул лекцию раньше времени под смех и ироничные аплодисменты студентов. Видеоблогер, обозреватель кинофильмов, актер кино, ведущий YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов рассказал «Вечерней Москве», почему Сарик Андреасян имеет право на такое мнение.

По его словам, кто угодно имеет право на свое личное мнение, в том числе кинорежиссер Сарик Андреасян.

Каждый человек, будь он Квентином Тарантино, немецким режиссером Уве Боллом, который снимал всякий треш, или зрителем этих фильмов, имеет право на свое мнение. В этом нет ничего страшного. Каждый может говорить, что угодно, — считает блогер.

Он отметил, что Сарик Андреасян всегда имел такое мнение, поэтому неудивительно, что он высказал его вновь на встрече со студентам в Московской международной киношколе.

Несколько лет назад мы записывали подкаст-обсуждение конфликтов, и он выражал свою нелюбовь к авторскому кино и Андрею Тарковскому. Важно отметить, что Андреасян и не снимает артхаусное кино. Справедливо сказать, что он снимал беременных, карликов, но никогда не снимал дикий артхаус. Поэтому в этой ситуации хотя бы нет лицемерия с его стороны, — объяснил Баженов.

Обозреватель кинофильмов подчеркнул, что если известный человек выражает мнение, которое отличается от общественного, он должен быть готов к негативной реакции.

Здесь стоит вопрос в реакции. Люди, которым нравится «Анора» и фильмы Тарковского, будут недовольны. Это логично, нужно быть к этому готовым, — считает собеседник «ВМ».

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Режиссер Сарик Андреасян не смог бы снять ни одного фильма, если бы сам не учился на картинах Андрея Тарковского. Если отталкиваться от позиции армянского кинодела, любое элитарное кино должно быть запрещено, заявил кинокритик и киновед Александр Шпагин.

По его словам, у Адреасяна есть как минимум три киноленты, которые созданы с элементами артхауса. Остальные его фильмы, по мнению эксперта, «картины-однодневки» для маргиналов.

«Сарик не любит Тарковского именно из-за элементов артхауса, но самые лучшие фильмы самого Адреасяна, которые можно смотреть без рвотного рефлекса, как раз выстроены по принципам Тарковского. Это "На ощупь", "Землетрясение" и "Фото на память"», — заметил Шпагин.

Спикер предположил, что Адреасяну нужно простое кино, любая элитарность в киноискусстве должна быть запрещена. Он привел в пример Квентина Тарантино, который вдохновляется творчеством Бориса Пастернака.

«А ведь Пастернак тоже является представителем элитарного жанра, который не для всех. Словом, по логике Андреасяна, любое сложное кино и искусство должны отменить. Кино должно стать простым и понятным. Это, конечно, бред», — добавил критик.

Шпагин добавил, что попсовые фильмы сегодня никому не нужны, поэтому картины Адреасяна мало кто может досмотреть до конца. Кинокритик призвал режиссера освободить место более достойным и талантливым кинематографистам, сообщает Общественная Служба Новостей.

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