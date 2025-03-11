В регионе РФ зафиксировали морозы до -31 °С

В Челябинском Гидрометеоцентре рассказали, что в первой декаде марта в ряде районах области зафиксировали понижение температуры до -31 °С. Об этом сообщает URA.RU.

По словам синоптиков, такие значения наблюдались на юго-западе области.

«В целом за декаду среднесуточная температура воздуха составила -6...-11 °С, в пределах или на один — два градуса ниже нормы», — добавили в метеослужбе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о приходе метеорологической весны на всю территорию европейской части страны.