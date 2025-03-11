Голикова назвала недопустимый вопрос женщинам от работодателей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала недопустимым вопрос, планирует ли женщина детей, на собеседовании при приеме на работу. Об этом она сказала на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

«К сожалению, практически все кадровые службы предприятий задают этот вопрос, когда женщина приходит на работу, это недопустимая ситуация», - заявила она.

Голикова отметила, что это одно из первых требований или претензий к женщине, которая приходит на собеседование, так как компаниям невыгодны планирующие детей сотрудницы. По мнению вице-премьера, такие требования мешают правительству влиять на «просемейные установки» в обществе.

В России сравнили зарплату мужчин и женщин

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ подготовили законопроект, предусматривающий учет в страховом стаже всех периодов отпуска по уходу за ребенком. Это нововведение позволит увеличить будущую пенсию многодетных родителей.