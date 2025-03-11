Минтранс: 83 самолета приземлились на запасные аэродромы из-за атаки дронов ВСУ

На фоне ограничений в российских аэропортах в связи с атакой украинских беспилотников 83 самолета приземлились на запасные аэродромы. Об этом во вторник, 11 марта, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

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Сейчас аэропорты в Москве и соседних областях работают в штатном режиме.

— Сегодня утром в целях безопасности аэропорты Москвы и близлежащих регионов более четырех часов не обслуживали рейсы. 83 самолета приземлились на запасных аэродромах — экипажи и авиадиспетчеры быстро среагировали на изменившуюся обстановку, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что образования скоплений вылетающих людей удалось избежать. Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин призвал авиакомпании усилить работу кол-центров, чтобы оперативно информировать россиян об изменениях в расписании, передает Telegram-канал Минтранс России.

Прошедшей ночью дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией России перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Московской области ликвидировали 91 дрон. Из-за падения их обломков один из домов, расположенных на территории садового товарищества в Подольске, полностью сгорел.