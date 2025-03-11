Стримера Mellstroy вызвали на допрос в МВД

Стримера Mellstroy (Андрей Бурим) и его семью вызвали на допрос в МВД. Их подозревают в неуплате налогов и легализации денежных средств на 500 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, его брату и матери пришла повестка на допрос в полицию.

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По информации канала, документ Наталье Бурим и Сергею Буриму поступил еще 27 декабря. Предположительно, они купили несколько дорогих машин за криптовалюту и записали автомобили на друзей Mellstroy. Среди них есть Lamborghini STO, BMW M5, Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Spectre, Rolls-Royce Phantom Long и Ferrari. Кроме того, по той же схеме они якобы купили квартиру за 30 млн.

Наталья и Сергей не явились по повестке. Мать блогера сразу после ее получения улетела с гражданским мужем и сыном в Черногорию, где сейчас живет Андрей Бурим. Следствие готовится ходатайствовать об аресте машин и недвижимости на 500 млн рублей.