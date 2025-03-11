Стала известна личность третьего погибшего в результате атаки БПЛА на Москву

В результате удара украинских беспилотников на столичный регион погиб 43-летний охранник «Мираторга» Алексей Т.

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Об этом во вторник, 11 марта, сообщил Shot.

— У 43-летнего Алексея Т. было ранение живота, перелом плеча, ранение голени осколками. Медики Домодедовской больницы боролись за его жизнь несколько часов, — говорится в сообщении.

У охранника остались жена и пятилетний сын, передает Telegram-канал Shot.

11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье — за прошедшую ночь над территорией столичного региона ликвидировали около сотни дронов. Всего над территорией России сбили 337 беспилотников.

В пресс-службе компании «Мираторг» сообщили, что в результате атаки украинских войск пострадали объекты на территории предприятия, погиб один человек и еще два пострадали. Позднее появилась информация, что в больнице скончался второй пострадавший от ударов БПЛА сотрудник компании.

Глава Домодедово, где произошла атака украинских беспилотников, Евгения Хрусталева выразила свои соболезнования в связи с кончиной третьего пострадавшего сотрудника «Мираторга». В компании сообщили, что выделят компенсации в размере 1,5 миллиона рублей семьям погибших сотрудников.