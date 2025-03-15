Это вам не Бали: опубликованы невероятные снимки из Приморья

Лазовский заповедник был создан в 1935 году на склонах хребта Сихотэ-Алинь в восточной части Приморского края. На его территории обитают множество редких диких животных, в том числе амурский тигр и амурский горал. Также к территории заповедника относятся два покрытых лесом острова – Петрова и Бельцова.

Лазовский заповедник является вторым по величине на территории Приморья и сохраняет природные комплексы и объекты уникальных уссурийских кедрово-широколиственных лесов восточных склонов Сихотэ-Алиня.

Как выглядит уникальное место на снимках – в галерее "Рамблера".