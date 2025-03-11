В России появились отделения банков в салонах сотовой связи

«МегаФон» и Промсвязьбанк (ПСБ) запустили совместный розничный проект по открытию на базе салонов связи оператора дополнительных офисов банка.

Первый дополнительный офис ПСБ уже открылся во флагманском салоне «МегаФона» на площади Восстания в Санкт-Петербурге. В салоне можно не только приобрести телефон или оформить договор связи, но и воспользоваться банковскими услугами — открыть счет, оформить карту, получить консультации по розничным продуктам ПСБ, говорится в сообщении оператора связи.

Сотрудники банка, находящиеся в салоне связи оператора, осуществляют регистрацию клиентов в Единой биометрической системе (ЕБС). Для этого необходимо предварительно завести учетную запись на портале Госуслуг, а также провести процедуру ввода и сохранения в ЕБС изображения лица и записи голоса. Отмечается, что вся процедура занимает не более 10 минут.

В «МегаФоне» напоминают, что в соответствии с действующей редакцией закона «О связи», с 1 января текущего года заключение договора об оказании услуг сотовой связи с иностранными гражданами либо лицами без гражданства осуществляется по новым правилам. Операторы связи до 1 июля текущего года обязаны привести в соответствие с действующим законодательством ранее заключенные договоры связи. Это означает, что процедура регистрации в ЕБС касается не только новых, но и действующих абонентов, являющихся иностранными гражданами. И произвести ее можно будет в салоне «МегаФона».

Кроме того, с 1 апреля текущего года использование биометрии станет одной из опций идентификации, необходимой для активации приобретенных сим-карт и для абонентов-граждан Российской Федерации.

Оператор отмечает, что совместная с банком инициатива позволит действующим и новым клиентам оператора связи сократить суммарные временные затраты на оформление договора об оказании услуг связи, объединив сдачу биометрии и активацию сим-карты в один визит.

«Биометрические технологии все шире используются в различных сферах жизни, значительно ускоряя и упрощая для людей получение самых разных услуг. Совместно с партнером мы выстраиваем для граждан комфортную и качественную инфраструктуру, где на одной площадке они смогут за считанные минуты сдать биометрию, оформить сим-карту и одновременно воспользоваться необходимыми в повседневной жизни финансовыми услугами», — отметила начальник управления дебетовых карт и партнерских продуктов ПСБ отметила Наталья Розенберг.

По словам директора департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давида Борзилова. Этот проект выгоден всем сторонам.