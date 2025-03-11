В РПЦ рассказали, как относятся к курению в Великий пост

Великий пост — не просто ограничения в еде и развлечениях, а время борьбы с зависимостями, которые мешают человеку освободиться. Такое мнение высказал священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой.

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По его словам, курение, хоть и не является грехом, но приносит вред здоровью самого человека и окружающим.

— Поэтому для курящего человека Великий пост — это еще один повод, чтобы наконец-то взять себя в руки и прекратить делать то, что тебя убивает. Грех — это вред. А курение — это тот грех, который приносит вред не только тебе, но и окружающим, — полагает священнослужитель.

Тем, кому трудно бросить курить, Береговой посоветовал обратиться за помощью к специалистам, но главное — осознать, что человек не должен быть рабом своих зависимостей.

— Если опыт курения очень большой, то можно обратиться к наркологу. Конечно же, с Божьей помощью стать свободным человеком, а не рабом своих вредных привычек, — заключил священник в беседе с Life.ru.

Священнослужитель Павел Островский сообщал, что 40 дней — долгий срок, поэтому каждый постящийся так или иначе как-то нарушает пост, просто в разной степени. Он также объяснил, как справиться с искушением в этот период.

Масленичная неделя в 2025 году прошла с 24 февраля по 2 марта. Подробнее о празднике и его традициях — в материале «ВМ». После этого начался Великий пост, который окончится праздником Пасхи 20 апреля. О том, что можно и чего нельзя делать в Великий пост, — в материале «Вечерней Москвы».