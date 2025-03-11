В Челябинской области зафиксировано увеличение заболеваемости COVID-19. По данным регуправления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости с 3 по 9 марта оказался 2,1 случая на 100 тысяч населения - это больше, чем на предыдущей неделе (1,5 на 100 тысяч населения).

Несмотря на зафиксированный рост, уровень эпидпроцесса все еще понижен, что говорит об относительно стабильной эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее "Свободная Пресса" рассказывала о скандале в Центре медицины катастроф в Челябинске - оттуда уволился весь состав отдела гражданской обороны. Следом готовятся к уходу три врача-реаниматолога и старший фельдшер.

Более тысячи случаев COVID-19 зафиксировано в Москве за неделю

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