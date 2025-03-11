В Госдуме предложили пересмотреть финансирование проектов Андреасяна

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к главе Минкультуры Ольге Любимовой с предложением пересмотреть целесообразность финансирования проектов режиссера Сарика Андреасяна. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении Гусев заявил, что за последние 10 лет на проекты режиссера из бюджета выделили 590 млн рублей: 415 млн рублей направили как безвозмездные субсидии, еще 175 млн рублей — в качестве возвратных средств Фонду кино. При этом результаты прокатов фильмов Андреасяна свидетельствуют о низкой популярности среди зрителей.

Также парламентарий обратил внимание на поведение режиссера. Он напомнил, что во время недавнего выступления перед студентами в московском киноколледже Андресян некорректно высказывался в адрес режиссера Андрея Тарковского. В частности, он использовал нецензурную лексику.

«И это культурный деятель? Вместо вдохновения — хамство и мат. Перед нами не режиссер, а заносчивый тип, который пасует перед студентами. Зачем ему давать бюджетные деньги? Давайте перестанем спонсировать того, кто ненавидит классику и посылает ребят на три буквы», — сказал Гусев, комментируя обращение журналистам агентства.

Ранее в соцсетях появилось видео с перепалкой во время общения Андреасяна со студентами. Режиссер заявил, что ненавидит Тарковского и авторское кино. Комментируя инцидент, он заявлял, что не отказывается от своего мнения и считает необходимым реформировать российские киновузы.