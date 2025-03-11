В Минздраве назвали число пострадавших от атаки украинских беспилотников

Из-за атаки беспилотников в Московской области пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Об этом во вторник, 11 марта, сообщили в Министерстве здравоохранения России.

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Как сообщает помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, шесть человек, среди которых один ребенок, находятся на стационарном лечении после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Московскую область. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии — в данный момент врачи борются за ее жизнь.

— Двое взрослых пострадавших, к сожалению, погибли. Еще один — в тяжелом состоянии, — передает слова Кузнецова ТАСС.

Столичный регион подвергся массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью во вторник, 11 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Над территорией России в общей сложности сбили 337 дронов — сообщается, что порядка сотни из них — над Московской областью. В результате атаки в столичном регионе погибло двое человек, еще 20, включая детей, получили ранения.