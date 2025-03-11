Советский ведущий рассказал об обиде Маслякова на Жванецкого из-за КВН

Советский телеведущий, редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин рассказал, что ныне покойный руководитель проекта Александр Масляков обижался на сатирика Михаила Жванецкого из-за его слов о телеигре. Об этом он вспомнил в выпуске шоу «Мне смешно», доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Марфина, Масляков обиделся на Жванецкого из-за сказанной им фразы об «испорченном КВН-ом поколении». Впоследствии, когда ведущий познакомился с сатириком, ему стало известно, что Жванецкий не хотел плохо говорить о телеигре.

Марфин объяснил, что Жванецкий таким образом хотел сказать, что с появлением КВН исчезли СТЭМы — студенческие театры эстрадных миниатюр.

«"Очень жаль, — говорит, — что Александр Васильевич на меня обиделся, потому что я-то имел в виду одно единственное: что КВН сублимировал всю самодеятельность"», — сказал ему сатирик.

Ранее Марфин рассказал, как на КВН повлиял Comedy Club. По его словам, новый юмористический проект стал альтернативой телеигре.