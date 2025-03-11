В России объяснили, зачем ВСУ устроили рекордную атаку на Россию

Медиатехнолог Вадим Харисов предположил, что масштабная атака украинских беспилотников является «подготовкой» Владимира Зеленского к переговорам. В своем Telegram-канале он высказал гипотезу, что эскалацией политик пытается добиться выгодных для Киева условий.

Харисов отметил, что российские войска продемонстрировали способность сбить даже такое количество беспилотников.

«Об окружении в Курской области активно пишут иностранные СМИ. Замолчать и перебить еще чем-то Зеленскому вряд ли получится», — добавил эксперт.

Он заметил, что произошедшая «история хорошо отработана», а Зеленский таким образом стремится навязать свои условия с помощью эскалации. По мнению Харисова, сорвать переговоры между Россией и США не удастся, из-за чего он прибегает к подобным атакам.

Напомним, что минувшей ночью и этим утром украинские войска атаковали регионы России беспилотниками. В Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО сбили 337 дронов противника. Из них 91 ликвидировали над Москвой и Подмосковьем, еще 128 — над Курской областью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.