Сбивший из ружья дрон россиянин рассказал подробности схватки с БПЛА

Россиянин, сбивший в Подмосковье беспилотный летательный аппарат (БПЛА) рассказал, что вступил в дроном в схватку из опасений за безопасность своей семьи. Подробности во вторник, 11 марта, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, сейчас 52-летнего мужчину опрашивает полиция. Он рассказал, что в момент атаки дронов находился в деревне Дулебино. Услышав шум моторов он выскочил на улицу и увидел, что машины направляются в сторону населенного пункта, где находится сего семья. Мужчина зарядил ружье картечью и открыл огонь. Сбить БПЛА удалось со второго выстрела.

«Одним беспилотником стало легче, и он никого не убил», — резюмировал произошедшее мужчина.

11 марта стало известно, что житель Подмосковья сбил из ружья один из атаковавших регион дронов.

В Подмосковье мужчина сбил беспилотник из ружья

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной с начала СВО атаке беспилотников. Над десятью регионами сбили 337 беспилотников, свыше сотни дронов летели на Москву. В результате в Подмосковье один человек получил несовместимые с жизнью травмы