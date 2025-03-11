Семьям двоих погибших из-за атаки БПЛА в Подмосковье выплатят по миллиону рублей

Двум семьям, где умерли мужчины в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Подмосковье, выплатят по одному миллиону рублей.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по одному миллиону рублей, — рассказал он.

Губернатор также отметил в своем Telegram-канале, что пострадавшим также выплатят деньги — по 100-500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.

Ранее Воробьев сообщил о смерти одного человека в больнице в подмосковном Видном после атаки беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце.

Около семи утра по московскому времени появилась информация о первой смерти в результате атак беспилотников: один человек погиб и три были ранены при атаке беспилотников в Московской области.

Атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область стала самой массированной — она прошла ночью во вторник, 11 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Всего над территорией России сбили 337 дронов — ранее сообщалось, что 91 из них — над столичным регионом. Среди пострадавших от дронов есть и несовершеннолетние.