Семьям двоих погибших из-за атаки БПЛА в Подмосковье выплатят по миллиону рублей
Двум семьям, где умерли мужчины в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Подмосковье, выплатят по одному миллиону рублей.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
— Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по одному миллиону рублей, — рассказал он.
Губернатор также отметил в своем Telegram-канале, что пострадавшим также выплатят деньги — по 100-500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.
Ранее Воробьев сообщил о смерти одного человека в больнице в подмосковном Видном после атаки беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце.
Около семи утра по московскому времени появилась информация о первой смерти в результате атак беспилотников: один человек погиб и три были ранены при атаке беспилотников в Московской области.
Атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область стала самой массированной — она прошла ночью во вторник, 11 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Всего над территорией России сбили 337 дронов — ранее сообщалось, что 91 из них — над столичным регионом. Среди пострадавших от дронов есть и несовершеннолетние.