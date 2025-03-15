Порнозвезда из 2000-х: как менялась Елена Беркова (ФОТО 18+)

Газета.Ru
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© Aleksey Trishin/Global Look Press/РИА Новости
Актриса Елена Беркова, 2007 год
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Актриса Елена Беркова, 2007 год 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
Елена Беркова со спутником перед началом церемонии вручения наград премии MTV Russia Music Awards-2008 в СК «Лужники»
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Елена Беркова со спутником перед началом церемонии вручения наград премии MTV Russia Music Awards-2008 в СК «Лужники» 
© Илья Питалев/РИА Новости
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© Aleksey Trishin/Global Look Press

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© Aleksey Trishin/Global Look Press
Елена Беркова со своим женихом Владимиром Химченко (слева) в Невском ЗАГСе на Народной улице. На снимке справа — сын Бориса Грызлова Дмитрий, выступивший в качестве свидетеля на свадьбе, 2005 год
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Елена Беркова со своим женихом Владимиром Химченко (слева) в Невском ЗАГСе на Народной улице. На снимке справа — сын Бориса Грызлова Дмитрий, выступивший в качестве свидетеля на свадьбе, 2005 год 
© Роман Сапоньков/ТАСС
Елена Беркова и лидер группы «Коррозия Металла» Сергей «Паук» Троицкий, 2007 год
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Елена Беркова и лидер группы «Коррозия Металла» Сергей «Паук» Троицкий, 2007 год 
© Александр Саверкин/ТАСС
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© Aleksey Trishin/Global Look Press
Продюсер Бари Алибасов и актриса Елена Беркова во время шоу Любови Воропаевой «Золотая персона» в культурно-развлекательном комплексе Golden Palace, 2007 год
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Продюсер Бари Алибасов и актриса Елена Беркова во время шоу Любови Воропаевой «Золотая персона» в культурно-развлекательном комплексе Golden Palace, 2007 год 
© Александр Саверкин/ТАСС

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© Aleksey Trishin/Global Look Press
Елена Беркова и актер Андрей Стоянов на премьере фильма Андрея Кончаловского «Рай» в Москве, 2017 год
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Елена Беркова и актер Андрей Стоянов на премьере фильма Андрея Кончаловского «Рай» в Москве, 2017 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Елена Беркова и актер Андрей Стоянов на территории отеля «Жемчужина» в Сочи, 2018 год
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Елена Беркова и актер Андрей Стоянов на территории отеля «Жемчужина» в Сочи, 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Елена Беркова на премьере фильма «Держи удар, детка!», 2016 год
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Елена Беркова на премьере фильма «Держи удар, детка!», 2016 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Елена Беркова и актер Андрей Стоянов на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Юсупа Разыкова «Турецкое седло» в рамках 28-го Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2017 год
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Елена Беркова и актер Андрей Стоянов на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Юсупа Разыкова «Турецкое седло» в рамках 28-го Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2017 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Елена Беркова и актер Андрей Стоянов на премьере фильма «Слоны могут играть в футбол», 2018 год
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Елена Беркова и актер Андрей Стоянов на премьере фильма «Слоны могут играть в футбол», 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Елена Беркова на премьере фильма «Голоса большой страны» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве, 2015 год
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Елена Беркова на премьере фильма «Голоса большой страны» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве, 2015 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Елена Беркова и ее супруг Андрей Стоянов на премьере фильма «На районе» режиссера Ольги Зуевой в рамках XXIX открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», 2018 год
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Елена Беркова и ее супруг Андрей Стоянов на премьере фильма «На районе» режиссера Ольги Зуевой в рамках XXIX открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», 2018 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
2 ноября 2017 года Беркова заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РФ и даже записала видео с «предвыборной программой»
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2 ноября 2017 года Беркова заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РФ и даже записала видео с «предвыборной программой» 
© Кадр из видео/YouTube.com
Елена Беркова и ее супруг Александр Путинцев перед премьерой фильма «Большая поэзия» в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2019 год
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Елена Беркова и ее супруг Александр Путинцев перед премьерой фильма «Большая поэзия» в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Елена Беркова в дни работы 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2019 год
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Елена Беркова в дни работы 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2019 год 
© Веленгурин Владимир/Владимир ВЕЛЕНГУ

Елена Беркова родилась 11 марта 1985 года в Мурманске, но все детство провела на юге — в украинском городе Николаев. Училась хорошо, занималась художественной гимнастикой, ходила в балетные классы.

Еще в школе она задумывалась о карьере на подиуме, но ее не взяли из-за небольшого роста (158 см). В 16 лет Елена переехала к сестре в Петербург и вскоре нашла подработку вебкам-моделью. Там же в 2003 году она познакомилась с норвежским фотографом Петтером Херге, который уговорил ее сняться в порнофильме, заверив, что на территории России его показывать не будут. На тот момент ей было 18 лет.

Год спустя, в 2004-м она стала участницей проекта «Дом-2», в котором продержалась 56 дней. Уйти пришлось после того, как стало известно о ее опыте работы в индустрии для взрослых.

С тех пор Беркова так или иначе строила карьеру в рамках шоу-бизнеса: продолжала сниматься в фильмах (от сугубо эротических до «Бандитского Петербурга»), была ведущей программы «Бесспорно» на телеканале «Муз-ТВ», участвовала в классических спектаклях на подмостках «Центрального дома актеров», вела тренинги по раскрытию сексуальности, заявляла о желании баллотироваться на пост мэра Сочи и даже президента России в 2018 году.

В 2011 году была приговорена к трем годам лишения свободы условно за хранение амфетамина. Пять раз была замужем, у Берковой есть сын 2009 года рождения. Сегодня на странице своего сайта она сообщает: «Порно не снимаем — это запрещено законом!»

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