В аэропорту Уфы задержали девять авиарейсов

Девять прибывающих и отправляющихся рейсов задержаны в аэропорту Уфы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло воздушной гавани.

Сейчас на прилет задержаны два самолета из Москвы и один из Казани. На вылет задерживаются пять рейсов в Москву и один в Нижний Новгород. Аэропорт Уфы в Telegram-канале сообщил, что выполнение рейсов начнется после открытия аэропортов на прием и выпуск воздушных судов.

Напомним, что минувшей ночью и этим утром украинские войска атаковали регионы России беспилотниками. В Минобороны РФ сообщали, что системы ПВО сбили 337 дронов противника. 128 из них ликвидировали над Курской областью, еще 91 — над Москвой и Подмосковьем. Росавиация сообщала о введении ограничений в московских аэропортах, а также воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Ярославля, Астрахани, Казани, Волгограда и других.