Аллегрова получила орден от Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ, присуждающий орден «За заслуги в культуре и искусстве» певице Ирине Аллегровой. Об этом сообщает РИА Новости.

Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно тексту документа, Аллегровой присуждается орден «За заслуги в культуре и искусстве» за многолетнюю творческую деятельность.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" <...> Аллегрову Ирину Александровну — артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Бюро АРТиКУЛ", город Москва», — сказано в тексте документа.

Ранее Ирина Аллегрова вступила в конфликт с журналистами во время концерта в Кремле.