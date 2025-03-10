Умер автор гимна Петербурга

В возрасте 86 лет скончался автор слов гимна Санкт-Петербурга «Державный град, возвышайся над Невою» Олег Чупров. Об этом ТАСС сообщил председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов.

По его словам, в последние годы жизни Чупров «очень болел».

«У нас последний раз появлялся до пандемии, но мы общались по телефону. Мы были с ним знакомы более 30 лет — он был патриотом нашей Родины и прекрасным поэтом, замечательным журналистом. Когда объявили конкурс на гимн, он принял участие потому, что у него уже был опыт создания подобных текстов — он написал гимны сразу нескольким учреждениям. А ведь до него гимн нашего города долгое время исполнялся без слов», — добавил Орлов.

Чупров родился 7 марта 1939 года в Коми АССР. Он является членом Союза писателей РФ, членом правления Санкт-Петербургской писательской организации и профессором Международной Славянской Академии. Песни Чупрова исполняли Андрей Миронов, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха и другие известные артисты.