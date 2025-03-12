«Страна напрягала все силы» Немцы уничтожили 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень в СССР. Как их восстанавливали заново?

Великая Отечественная война привела к колоссальным разрушениям в СССР. Более 70 тысяч населенных пунктов было уничтожено, в руинах лежали крупные промышленные центры. Во время бегства с оккупированных территорий немцы взрывали исторические здания, объекты инфраструктуры и предприятия, стараясь нанести максимальный урон. Некоторым из разрушителей после войны пришлось все это отстраивать заново. Восстановление советских городов приобрело колоссальный масштаб и продвигалось ускоренными темпами. В проектировании домов и кварталов участвовали лучшие архитекторы, на стройки съезжались добровольцы со всех концов страны. В итоге там, где были лишь руины и пепелища, вновь заискрилась жизнь. «Лента.ру» — о послевоенном возрождении в СССР.

В освобожденном от немецкой оккупации Севастополе насчитывалось менее 3 тысяч жителей из 110 тысяч довоенного населения. Оставшиеся жили в подвалах и пещерах у моря, завешивая вход убогими тряпками. Севастополь находился в удручающем состоянии, и со всей страны в Крым потянулись строители, желавшие внести посильный вклад в восстановление города.

О Севастополе и его героических защитниках все читали в газетах, знали, что фашисты оставили здесь страшные разрушения. Но то, что мы увидели, превзошло все ожидания: всюду руины, ржавое железо. Нет, никто из нас Севастополь таким не представлял Из воспоминаний Евгения Реброва он прибыл с группой комсомольцев из Саратовской области

Всего за несколько лет энтузиастам удалось совершить настоящее чудо: общими усилиями город отстроили лучше прежнего. В процессе восстановления центра Севастополя смогли сохранить довоенную, а в некоторых случаях и дореволюционную планировку улиц и площадей. Правительство СССР не жалело денег на реализацию проекта. Так Севастополь утвердился в качестве опорной базы Черноморского флота.

«Страна напрягала все силы на возрождение жизни»

Еще не закончилась Великая Отечественная война, когда в СССР задумались о восстановлении страны. После немецкой оккупации многие города и поселки лежали в руинах, на месте тысяч деревень зияли пепелища. Фабрики, заводы и колхозы были разорены.

В Новгороде немцы разобрали монумент «Тысячелетие России» — один из генералов мечтал вывезти его в Германию по частям, но не сложилось. Оккупанты бежали, а фигуры Рюрика, Петра I и других героев русской истории остались лежать в снегу, похожие на павших воинов, простирая к небу бронзовые руки. Немецкая артиллерия уничтожила церковь Спаса на Нередице, возведенную в XII веке. В одном из древнейших городов страны уцелели лишь 40 домов, люди ютились по землянкам и подвалам.

«По центру [Новгорода] ничего не было, только развалины. Прошли по городу. Проехали на машинах. Я думал, что никогда тут города не будет. Лучше построить новый, чем восстановить этот, старый» Александр Абрамов участник войны

Еще 21 августа 1943 года вышло совместное постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства районов, освобожденных от немецкой оккупации». Важной задачей значилось строительство новых жилых домов в селах, городах и рабочих поселках, освобожденных от немецкой оккупации: требовалось обеспечить жильем колхозников, рабочих и служащих, живших в землянках и разрушенных зданиях. Для восстановительных работ государство выделяло денежные средства, строительные материалы и необходимое оборудование.

В Брянске враг при отступлении взорвал многие исторические здания — центр пришлось фактически отстраивать заново. Немцы и их пособники разрушили вагоностроительный завод и лесохозяйственный институт, четыре техникума, школы, около 30 лечебных учреждений, вокзалы, железнодорожные мосты, цирк, кинотеатры, множество жилых домов, взорвали театр, разграбили краеведческий музей, вывели из строя электросеть, водопровод и канализацию. Ценное оборудование уничтожили либо вывезли в Германию. При вступлении в город частей Красной армии не работали ни почта, ни телеграф, ни радио. Людям даже негде было помыться.

Не менее удручающей была ситуация в других городах СССР, переживших немецкую оккупацию.

«Мы идем вместе с бойцами по улицам освобожденного Пскова, — писала газета «Правда» 24 июля 1944 года. — Улицы, стертые с лица земли, груды развалин, пепелища и лишь изредка уцелевшие дома, густо начиненные минами. В руины превращены вокзал, гостиница, большинство жилых домов, театр, церкви, кирха, разграблены и уничтожены предприятия, часть любимого парка псковитян вырублена. И сейчас еще в Пскове пылают отдельные здания, гремят взрывы мин на улицах и в домах».

Еще один современник был поражен степенью разрушения Калининграда: по его признанию, через несколько лет после войны все еще трудно было сказать, чего в городе больше — «живых» домов или развалин. На некоторых руинах, засыпанных землей, уже росли деревца. На чуть более сохранившихся зданиях висели таблички с надписью: «Не разбирать. Подлежит восстановлению».

В задачи четвертой пятилетки (1946-1950), сформулированные Сталиным, входило восстановление пострадавших районов страны, довоенного уровня промышленности и сельского хозяйства. Затем предполагалось превзойти этот уровень «в более или менее значительных размерах». Помимо того, планировалось увеличить добычу угля и нефти на 51 и 14 процентов соответственно. В обоих случаях план даже перевыполнили.

По свидетельству первого секретаря Серпуховского горкома ВКП(б) Виктора Гришина, впоследствии много лет занимавшего аналогичную должность в Москве, еще во время войны обострилась проблема нехватки топлива, поэтому после изгнания немцев из Тульской области в первую очередь решили восстанавливать Подмосковный угольный бассейн, для чего районы залегания угля в этом регионе включили в состав Московской области. Шахты восстанавливали в рекордные сроки, и очень скоро в столицу начал поступать уголь — одной проблемой стало меньше.

«Страна напрягала все силы на возрождение жизни, восстановление городов и деревень, сожженных и разрушенных гитлеровцами, — вспоминал Гришин. — На это направлялись средства, материальные ресурсы, возможности строительства. Люди все это хорошо понимали и мирились с временными трудностями. Верили, что после восстановления разрушенного в войне, по мере накопления сил и возможностей будут решаться социальные, материально-бытовые проблемы».

Люди делились опытом работы, вносили предложения. Поощрялись лучшие рабочие и специалисты, все это способствовало улучшению ситуации. Как вспоминал Гришин, в работу на стройках рекомендовали включаться солдатам и офицерам, возвращавшимся с фронта. Для бывших бойцов, не имевших гражданских профессий, организовали обучение.

«Фронтовики вносили дух организованности и дисциплины, что способствовало еще большему укреплению трудовых коллективов», — резюмировал партийный функционер.

В 1945-м советское правительство приняло постановление о восстановлении 15 крупнейших и старейших городов. В их число вошли Брянск и Новгород, Псков и Великие Луки, Сталинград, Севастополь, Смоленск, Новороссийск, Ростов-на-Дону.

Для восстановления разрушенных городов, путей сообщения и промышленных объектов массово использовали военнопленных, особенно в тех районах, которые больше всего пострадали от разрушений: Центральная Россия и Украина, Белоруссия и Прибалтика. Именно немцы восстанавливали обезображенный, но не сломленный Минск. Вернувшиеся в город жители могли видеть любопытные плакаты: на одном нацист образца 1941 года факелом поджигает город, а на другом военнопленные немцы в 1945-м работают здесь же на стройках.

«Советская улица разрушена вся и восстановлена, не уступает улице Горького. Новая светлая архитектура московского и ленинградского типа. Дома, улицы, мосты создаются десятками. Город меняется, растет, чистится. Зеленый пояс. Миллионы рублей и кубометров земли». Юрий Прокошкин, физик

Там, где пленных все-таки не хватало, привлекали молодежь и студентов. От работ, конечно, можно было «откосить», однако не участвовавшим в восстановлении учащимся вузов не выдавали продовольственные карточки. Участники физкультурных парадов от работ освобождались. Мобилизовали на ударный труд членов партии, записывались в стройотряды и добровольцы. Комсомольцы участвовали в уборке и очистке улиц и площадей от кирпича, камней и завалов, засыпали воронки.

«Советская система показала свою жизнеспособность»

«Когда горожане поняли, что мы люди рабочие и нам предстоит восстанавливать Новороссийск, они бросались к нам, вынимали из карманов яблоки, завернутую в газеты хамсу, — делился впечатлениями участник восстановительных работ Константин Киндигилян. — Это гостеприимство особенно запомнилось, ведь с 1946 по 1949 год в Новороссийске царил голод».

Возрождение портового города на берегу Черного моря казалось делом практически безнадежным: Новороссийск был разрушен на 96,5 процента. Тем не менее его все-таки отстроили заново. Кварталы стали выше и крупнее, чем до войны. Улицы покрыли булыжником и озеленили. Появились скверы, бульвары и стадионы. К началу 1950-х главные промышленные предприятия Новороссийска — цементные заводы — вновь выполняли прежнюю норму производства.

Жилой фонд советских городов требовалось возводить быстро и по возможности дешево. В Брянске и других пострадавших городах эту задачу реализовали путем создания микрорайонов из однообразных домов в один и два этажа. Разработкой наиболее экономичных и архитектурно выразительных проектов, подходящих для комплексной застройки, занимались все крупные архитектурно-проектные мастерские страны. Одну из наиболее удачных серий типового жилья создал московский архитектор Сергей Маслих — так в разных районах западной части страны появились дома на 4, 8 и 12 квартир.

Архивные документы свидетельствуют о том, что в еще не оправившемся от кошмаров войны Брянске с энтузиазмом взялись за благоустройство, озаботились вопросом организации зон досуга для граждан. 26 апреля 1946 года горисполком распорядился восстановить городской парк культуры и отдыха, сделать там танцевальную площадку, киоски для продажи мороженого и уборную, отремонтировать фонтаны, скамейки, ограду и наладить электроосвещение.

За три года после освобождения от нацистской оккупации в этом городе и окружающих его районах построили сотни километров железнодорожных путей и телефонно-телеграфной связи, 75 мостов и путепроводов, кирпичные заводы, фабрики по производству мяса, спиртных напитков, хлеба и макарон, пошивочные и обувные мастерские; восстановили водопровод и канализацию. Силами добровольцев удалось восстановить девять школ и восемь детских садов, роддом, три больницы, несколько поликлиник. Появились кинотеатр и концертный зал, фельдшерско-акушерская школа и железнодорожный техникум. Брянск зажил мирной жизнью.

Уже в конце 1945-го в Пскове работала комиссия архитекторов из Москвы, составившая генеральный план восстановления и развития города. Его рассчитывали превратить в административно-промышленный центр, город-музей. А разрушения между тем были поистине ужасны: Псков фактически лишился своего исторического центра, вдоль раскуроченных снарядами улиц стояли угрюмые развалины. Начинали с железнодорожных путей и шоссейных дорог. Одновременно восстанавливали Великие Луки.

«Надо строить красивые здания, достойные сталинской эпохи», — размышлял первый секретарь Псковского обкома Геннадий Шубин.

В Новгороде в период с 1944 по 1949 год возвели 1500 новых домов. А в Керчи, втором после Севастополя городе Крыма по объему разрушений, из 100 тысяч прежнего населения осталось лишь 11 человек. Здесь пришлось расчищать прибрежную полосу от мин, снарядов и оборонительных сооружений. Восстанавливались железорудный комбинат и рыбные заводы, к 1947 году в Керчи проживало уже более 50 тысяч человек.

В числе наиболее пострадавших городов СССР был и Воронеж, где сохранилось менее пяти процентов зданий. При расчистке завалов в центральной части города исчезли остатки монастырей и древних соборов, но панорама восстановленного Воронежа поражала современников своим размахом.

«Советская система показала свою жизнеспособность и в защите Отечества, и в восстановлении и развитии народного хозяйства, — высказывал мнение крупный партийный деятель времен перестройки Егор Лигачев. — В течение семи-восьми лет после войны были подняты из пепла тысячи разрушенных городов и сел, в послевоенный период СССР по основным экономическим показателям приблизился к США».

Его современник, премьер СССР в 1985-1991 годах Николай Рыжков считал, что так быстро и качественно восстановить народное хозяйство позволило устройство советской экономики — жесткая плановая система.