Минздрав отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

Рост случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется на территории РФ, главным образом в европейской части страны и на Урале. Среди заболевших гриппом значительно преобладают не прошедшие вакцинацию, сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

"В настоящее время в Российской Федерации наблюдается подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Наиболее выраженный рост показателей регистрируется в европейской части России и на Урале", - сказал он.

Чуланов отметил, что среди заболевших гриппом преобладают лица, не прошедшие вакцинацию. При этом рост заболеваемости обусловлен эпидемиологическими особенностями - для гриппа и других ОРВИ характерны высокие показатели заболеваемости именно в это время года.