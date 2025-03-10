Звездное танцевальное шоу «ГРАНД» возвращается!

© Пресс-служба мюзикла «История в отеле. Ностальгия»

Таинственный отель вновь распахивает свои двери и раскрывает секреты, в этот раз перенося зрителей на сто лет назад – в прошлый век, век немого кино, лихо закрученных новелл и прекрасной музыки.

19 марта в концертном зале «Измайлово» состоится премьера нового танцевального мюзикла «История в отеле. Ностальгия». В удивительном перформансе примут участие 14 звездных танцоров, чьи имена гремят на паркете и за его пределами.

Сюжет «Ностальгии» вновь разворачивается в фешенебельном отеле, но это уже совсем другая история, более лиричная, романтичная и чувственная. Новые герои, иные откровения, переосмысленные чувства и переживания – разные века связывает не только отель, стены которого видели многое, но и искусство танца. Рассказанные без слов сюжеты, сменяющие друг друга, как на старинной кинопленке, завораживают высочайшим мастерством исполнения, эмоциональностью, красотой костюмов и полным погружением в параллельную реальность. Стирается грань между танцем и театром, современным перфомансом и проверенными годами заветами Станиславского.

«Прошлое – это богатая фактура для художественного выражения, – говорит продюсер и идейный вдохновитель проекта Денис Тагинцев. – У каждого человека ностальгия связана с какими-то приятными и светлыми воспоминаниями. Наша задача - погрузить зрителя в атмосферу добра и любви, напомнить о сбывшихся мечтах и том прекрасном, о чем мы иногда забываем».

Зачем постояльцы возвращаются в этот отель из века в век? Что скрывают закрытые двери каждого номера? Почему именно здесь звучат признания в любви и принимают самые важные решения? Ответы найдутся, когда в зале погаснет свет, а на сцене начнет происходить магия – магия танца и волшебства.

В этом году звездная команда засияла еще ярче: к шоу присоединились народный художник России Владимир Арефьев, народный артист России и президент российского танцевального союза – легендарный Станислав Попов, режиссер, педагог, профессор, действительный член Гильдии режиссеров и педагогов по пластике – Андрей Щукин. Также зрители увидят Аскера Бербекова – актера театра и кино, певца, композитора, победителя 8-го сезона шоу «Голос». Режиссером снова выступил художественный руководитель театра им. Владимира Маяковского Егор Перегудов.

Первая часть проекта «История в отеле» танцевального шоу «ГРАНД» имела огромный успех у зрителей и получила заслуженно высокий рейтинг.

«История в отеле. Ностальгия» – мюзикл для тех, кто влюблен в танец, театр и музыку. Совершите путешествие в прошлое – туда, где тесно переплелись искусство, красота и вдохновение!

Сайт проекта: История в отеле. Ностальгия

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