В России планируются масштабные поиски украинских террористов

Ведется подготовка к масштабным мероприятиям по поиску членов террористических организаций Украины, которые находятся на российской территории. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.

По его словам, эти мероприятия могут начаться на фоне «оттепели» в отношениях России и США, в том числе по линии спецлужб.

«Вероятно, представители ведомств возобновят и полноценный обмен данными по вопросам антитеррора», - уточнил он.

При этом данные, в том числе и о действующих на стороне Вооруженных сил Украины запрещенных в России организаций, могут быть переданы тайно или под прикрытием «слива» от бывших членов группировок.

Напомним, что в середине февраля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Затем делегации Москвы и Вашингтона встретились в Эр-Рияде. Переговоры были посвящены восстановлению всего комплекса российско-американских отношений и урегулированию ситуации на Украине. В Госдепе сообщили, что была достигнута договоренность «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях».

При этом осведомленные источники телеканала NBC в разведсообществе США выразили опасение, что в результате смены курса администрации Дональда Трампа, Вашингтон, вероятно, «больше не рассматривают Россию как главную угрозу».