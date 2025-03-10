Умер автор гимна Петербурга

Вдова петербургского поэта Олега Чупрова сообщила, что он скончался. Людмила Чупрова отметила, что ее муж очень любил работать.

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«Ясный, светлый человек, трудоголик исключительный», – пишут СМИ со ссылкой на Чупрову.

Песни на слова поэта исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, уточняет «Петербургский дневник». Поэт родился в Республике Коми. Позже он приехал учиться в Ленинград, где и прожил всю свою жизнь. Чупров стал победителем конкурса на создание текста гимна. Его провели в честь грядущего 300-летия Петербурга.