Смотревший порно на уроке учитель из Башкирии уволился из школы

Учитель технологии из села Ташкиново в Башкирии, которого уличили в просмотре порно на уроке, уволился. Об этом сообщает Mash Batash.

После возникшего скандала педагог решил уволиться по собственному желанию. В образовательном учреждении он проработал 39 лет, передает Telegram-канал.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 7 марта: учителя физики застали за просмотром порно прямо во время урока в башкирской школе. Ученики седьмого класса были шокированы таким «поворотом событий», дети успели включить телефоны и снять происходящее.

Сам же педагог объяснил это случайностью. По его словам, он хотел зайти в электронный журнал, но «что-то пошло не так». При этом некоторые в учреждении считают, что дети виноваты в произошедшем: источники говорят, что школьники могли настроить сайт, а потом специально снять реакцию учителя.

Ноутбук забирали на анализ истории браузера для выяснения обстоятельств и результаты должны были быть известны 10 марта, однако учитель успел уволиться до окончания экспертизы.