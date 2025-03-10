В Ленинградском зоопарке родился редкий олененок

В Ленинградском зоопарке в семействе китайских мунтжаков Артура и Офелии родился детеныш женского пола. Это произошло еще 22 января, но зоопарк решил поделиться этой новостью только сегодня и пригласил посетителей посмотреть на олененка во время показательного кормления.

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Мунтжаки - род оленей, обитающих в Южной и Юго-Восточной Азии. Эти животные населяют густые леса недалеко от водоемов. В дикой природе держатся поодиночке и парами, иногда семьями.

Как отметили в зоопарке, полуторамесячная самочка уже активно гуляет вместе с группой сородичей, пробует корма и повторяет все за взрослыми мунтжаками.

"Пока белые пятнышки на шерстке детеныша не прошли. По мере роста олененка они постепенно исчезнут. К возрасту 6 месяцев окрас станет однотонным, как у взрослых особей", - отметили специалисты зоопарка.

Полюбоваться на нового обитателя можно во время показательного кормления, начиная с 11 марта.