Синоптик заявил об экстремально высоких температурах в России

Весна пришла на всю территорию европейской части России, где регистрируют экстремально высокие для этого времени температуры воздуха. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В России зафиксированы экстремальные температуры
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По его словам, весна на европейской части России началась не только в метеорологическом, но и в «человеческом понимании».

«Если говорить в общем, то на всю европейскую территорию весна пришла, да еще и в таком мощном виде, фиксируются новые температурные рекорды и экстремально высокие температуры», - пояснил Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал, что умеренно тепло сейчас в Ленинградской области. Так, 10 марта, воздух в там прогреется до плюс 4-7 градусов, ночью же около 0. Затем возможно снижение температуры до 0 — минус 5 градусов ночью и до плюс 5 градусов — днем. При этом даже такие показатели на 2-4 градуса выше нормы.

Ранее в Гидрометцентре отметили, что в Москве ожидаются стразу четыре температурных рекорда подряд с 11 по 14 марта. А снег в столице в этом году сошел на месяц раньше срока (6 марта вместо 6 апреля). Метеорологическая весна (время, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной) установилась на три недели раньше. Обычно она фиксируется в двадцатых числах.

Общество
Роман Вильфанд
Москва