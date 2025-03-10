В России зафиксированы экстремальные температуры

Весна пришла на всю территорию европейской части России, где регистрируют экстремально высокие для этого времени температуры воздуха. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, весна на европейской части России началась не только в метеорологическом, но и в «человеческом понимании».

«Если говорить в общем, то на всю европейскую территорию весна пришла, да еще и в таком мощном виде, фиксируются новые температурные рекорды и экстремально высокие температуры», - пояснил Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал, что умеренно тепло сейчас в Ленинградской области. Так, 10 марта, воздух в там прогреется до плюс 4-7 градусов, ночью же около 0. Затем возможно снижение температуры до 0 — минус 5 градусов ночью и до плюс 5 градусов — днем. При этом даже такие показатели на 2-4 градуса выше нормы.

Ранее в Гидрометцентре отметили, что в Москве ожидаются стразу четыре температурных рекорда подряд с 11 по 14 марта. А снег в столице в этом году сошел на месяц раньше срока (6 марта вместо 6 апреля). Метеорологическая весна (время, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной) установилась на три недели раньше. Обычно она фиксируется в двадцатых числах.