Ушла из жизни актриса Татьяна Говорова

Актриса Татьяна Говорова скончалась от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает SHOT.

По информации источника, 84-летняя Татьяна Николаевна умерла в машине скорой помощи 9 марта вечером. Врачи не смогли её спасти.

Татьяна Говорова известна по ролям в сериале «Убойная сила» и фильме «В августе 44-го». Она была замужем за актером Виктором Павловым, который снимался в фильмах и сериалах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Место встречи изменить нельзя», «Гардемарины, вперед!», «На войне как на войне» и многих других. Павлов умер в 2006 году в 65 лет.