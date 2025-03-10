Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии с него судимости. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в Никулинском суде Москвы.

Сегодня суд должен был рассмотреть просьбу Улюкаева. Адвокат бывшего чиновника подал ходатайство об отзыве документа. Ни экс-министр, ни его представитель на заседание не явились, и судья вынес решение прекратить производство.

Напомним, что Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение приватизации «Башнефти».

Экс-министр вышел на свободу в 2022 году в рамках условно-досрочного освобождения. При этом на нем сохранялась судимость — человек с этим статусом не может работать в ряде сфер, в том числе на госслужбе. Решение о снятии судимости принимает суд при безупречном поведении со стороны осужденного и погашении причиненного преступлением вреда.