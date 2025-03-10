Артемий Лебедев назвал гражданство США одним из самых невыгодных

Гражданство Соединенных Штатов является одним из самых невыгодных, заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске новостей, размещенном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

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Таким образом Лебедев прокомментировал новость о том, что США предлагают приобрести грин-карту и американское гражданство за $5 млн.

»(Зачем. — прим. ред.) оно надо — непонятно, это одно из самых невыгодных гражданств на свете. Но, может, кому надо», — заявил он.

До этого Лебедев назвал главным недостатком России то, что в стране уделяют мало внимания ментальному здоровью граждан. Кроме того, в своем блоге он раскритиковал российское телевидение, которое «кормит» россиян «лютым говном на лопате».

В конце января дизайнер призывал россиян работать по 15 часов в день. Он также заявлял, что в России более «ленивая культура», чем в Америке. Гражданам США, считает Лебедев, приходится «гораздо сильнее суетиться по жизни», особенно в творческих профессиях.