"Ведомости": уровень тревожности россиян снизился с начала 2025 года

Уровень тревожности у россиян показывает постепенное снижение с начала 2025 года. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на замеры фонда "Общественное мнение" (ФОМ). с 26 января по 2 марта показатель тревожности уменьшился на восемь процентных пункта, с 44 до 36%. По данным ФОМ, граждане не испытывали такого низкого уровня тревожности в течение почти восьми месяцев. До этого уровень беспокойства в 33% был зафиксирован 28 июля 2024 года. С тех пор этот показатель составлял 40–45%. С лета уровень спокойствия достиг максимума и составил 57%. Этот показатель начал постепенно расти с 22 декабря 2024 года. Ведущий аналитик "Общественного мнения" Григорий Кертман отметил, что часто позитивная динамика в общественном настроении связана не столько с какими-то конкретными событиями, сколько с отсутствием ситуаций, которые могли бы резко повысить уровень тревожности. При этом он не исключил, что падение этого показателя может быть связано с налаживанием Россией международных отношений. Незадолго до этого фонд "Общественное мнение" оценил уровень доверия населения президенту России Владимиру Путину в 81% по итогам опроса 1,5 тыс. человек в период с 28 февраля по 2 марта.