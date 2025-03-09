Сотни пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за сильного тумана

Сотни пассажиров российских авиакомпаний застряли в аэропорту Сочи из-за сильного тумана. Об этом пишет MSK1.RU.

«Массовая задержка рейсов из Сочи в Москву — пассажиры застряли в аэропорту из-за густого тумана. Наш рейс должен был отправиться 8 марта в 19:50, но в связи с погодными условиями его переносили», — рассказала изданию читательница.

Только минувшей ночью пассажиры узнали, что их самолет из-за тумана сел в Минеральных Водах.

В пятницу у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Речь идет о самолете, следовавшим по маршруту Ставрополь — Санкт-Петербург 7 марта.

Недавно суд отправил под арест авиадебошира из Алтайского края. Мужчина, находясь на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в Петербург, нарушал общественный порядок. Он оскорблял пассажиров и пытался попасть в кабину пилота.