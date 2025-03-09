Блогерша Митрошина вышла замуж незадолго до задержания

Во время расследования по делу блогерши Александры Митрошиной специалисты выяснили, что девушка в феврале вышла замуж. Информация об этом появилась в воскресенье, 9 марта.

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До того, как она стала обвиняемой в рамках дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, ей удалось заключить брак со своим возлюбленным.

Избранник Митрошиной Тимур Кошкаров взял на себя всю ответственность за финансовую сторону деятельности блогерши. Еще в октябре 2025 года он помогал девушке вести бизнес, а также решал все денежные вопросы.

Как утверждают в окружении Митрошиной, именно с того момента девушка перестала выходить на связь с налоговой.

Также в СМИ есть информация, что супруга блогерши разыскивали приставы на родине — за неуплату дорожных штрафов. Однако сам мужчина с 2022 года живет в другой стране и в Россию не возвращается.

Кошкаров, как и его избранница, активно ведет социальные сети. Мужчина позиционирует себя как предпринимателя, тренера по йоге и человека, изучающего свое тело. Он не скрывает, что в прошлом у него были проблемы с алкоголем и наркотиками, передает Telegram-канал Baza.

8 марта в Сети появились слухи о том, что Митрошину уговорили вернуться в страну. Финансовыми делами блогершт якобы занимался ее партнер Тимур Кошкаров, который уволил всю ее команду и убедил девушку вернуться в Россию.