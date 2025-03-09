Новгородские древности: Сретенская церковь Антониева монастыря с трапезной

В предыдущем выпуске проекта «Новгородские древности» мы уже отправлялись на север Торговой стороны Великого Новгорода, где расположился один из четырёх огромных соборов начала XII века: собор Рождества Богородицы бывшего Антониева монастыря. Рассказали мы и об основателе монастыря преподобном Антонии Римлянине, и о самом монастыре. Сейчас же мы с вами переместимся в XVI век, когда в монастыре происходили интересные вещи и появились новые здания. В новой статье мы расскажем вам о сохранившейся до сих пор и во многом уникальной церкви Сретения Антониева монастыря с трапезной.Вид на Сретенскую церковь и придел Тихона Задонского с востока. Фото Алексея Паевского, январь 2021 годаОтсчет кардинальным изменениям в монастыре, наверное, нужно вести с 1526 года, когда новгородским архиепископом стал архимандрит Можайского Лужецкого Ферапонтова монастыря Макарий. Через пять лет он станет митрополитом Московским и всея Руси, но уже в Новгороде Макарий развернул бурную деятельность. Именно там он начал составлять свой выдающийся свод «Великие Четьи Минеи», он инициировал создание нового летописного свода, он заказывал стоительство и ремонт многих храмов, а в 1528 году он принялся реорганизовывать монастырскую жизнь: он ввел общежительный устав в обителях и разграничил мужские и женские монастыри. Де-факто он возрождал древние монастырские традиции: в Антониевом монастыре введенный основателем общежительный устав уже не работал, монахи жили особно.Антониев монастырь. Снимок с противоположного берега Волхова. Фото Алексея Паевского. Сентябрь 2022 годаНовгородская Четвертая летопись так пишет об этом: «Того же лета, при державе государя великого князя Василия Ивановича всея Руси, боголюбивый архиепископ Великого Новагорода и Пскова владыка Макарий, яко во второе лето честного его святительства созва к себе честныя игумены, еже есть Онтоньева монастыря, и Деревяницкого, и Благовещенского, и Оркажа монастыря, и прочье игумены всех монастырей, идеже несть общины, и нача их учити, яко от Живоначальная Троица от Вышняя Премудрости научением, еже им устрояти общее житие, яко же прежни богоноснии отци написаша».Вид с юго-востока. Фото Алексея Паевского, январь 2021 годаВид с юго-запада. Фото Алексея Паевского, сентябрь 2022 годаНовый устав, новые правила — и это потребовало новых зданий. Почему? От «каждый сам по себе» — к «все вместе». Общая трапеза, общая молитва, на которую нужно созвать братию — и в 1533-1537 годах появляются и церковь Сретения с трапезной палатой, и церковь Антония Великого под колоколы — еще один новгородский столп, который не дошел до наших дней (об одном из таких мы писали в материале про Хутынский монастырь). Про утраченные каменные постройки Антониева монастыря мы поговорим в одном из следующих материалов, а сегодня мы расскажем о Сретенской церкви с трапезной.Обе постройки дошли до наших дней. Правда, сама церковь — с незначительными перестройками, а вот трапезная достаточно сильно перестроена в XVII веке.Комплекс в 1530-е годы. Реконструкция Л.КрасноречьеваВид с востока. Фото Алексея Паевского, сентябрь 2022 годаСретенский храм для Новгорода того времени был новаторским. Это двухъярусная одноглавая кубическая церковь без апсид (!) и без столпов, перекрытая полусферическим сводом. Это первый храм такой компоновки. Нынешняя четырехскатная крыша появилась позже. Фасады достаточно строги, они разделены лопатками на три прясла и только кое-где в стенах мы можем видеть характерные для Новгорода закладные каменные кресты.Планы церковного яруса и подцерковьяТрапезная двухэтажная палата примыкает к Сретенской церкви с запада. Каждый этаж — большой зал со сводчатым перекрытием, опирающимся на один восьмигранный столб в центре зала. Северный фасад и храма, и палаты не видно – их закрывает пристройка 1830-х годов, придел, освященный в честь святого Тихона Задонского. К слову, о приделах: мы знаем, что в 1636 году в трапезной был устроен еще один придел, Василия Блаженного, московского чудотворца. Кажется, это единственный известный нам престол в его честь в Новгороде.Остатки наружной фрески. Фото Алексея Паевского, январь 2021 годаВ 1760-1770 годах полусферический свод церкви закрыли бревенчатым накатом, а фасады с закладными крестами заштукатурили. Этот накат просуществовал до 1900 года (по другим данным – 1901 года), когда после пожара его разобрали. Кресты от штукатурки освободили тоже примерно в это время.Закладные кресты храма. Фото Алексея Паевского, январь 2021 годаЗакладные кресты храма. Фото Алексея Паевского, январь 2021 годаВ 1830-е годы стоявшие рядом келарская и подкеларская палаты XVI-XVII веков «по ветхости» разобрали (впрочем, от северной стены сохранилось около 8 метров, что позволило реконструировать первоначальный облик всего комплекса), и на их место поставили новый большой угловой объем по проекту городского архитектора И.Ф. Соколова, который соединил трапезную палату и келарские кельи 1718 года, стоявшие рядом.Вид на Сретенскую церковь с севера. Ближе к нам выступает апсида придела св. Тихона Задонского. Фото Алексея Паевского, январь 2021 годаВ итоге образовался большой и сложный комплекс, достоявший до наших дней. В Великую Отечественную здания повредили не сильно, но в 1960 году в церкви и трапезной сделали ремонт, который приспособил храм под… спортзал для студентов педагогического института, получившего здания монастыря и духовной академии. Впрочем, уже 10 лет как это снова — православный храм. Точнее — два храма, сначала освятили придел Тихона Задонского, а два года спустя — саму Сретенскую церковь.