Конфликт на Украине, несмотря на попытки администрации Трампа организовать мирные переговоры, продолжается. Для Зеленского и его западных кураторов установление мира в зоне СВО смерти подобно.

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О том, когда боевые действия на Украине прекратятся и чего ждать России в ближайшее время, «МК» рассказал известный клинический психолог и эзотерик Зираддин Рзаев.

- В 2025 году должно быть принято решение о прекращении огня, - говорит Зираддин. - Но это не говорит о том, что конфликт закончится полностью. Переговоры будут идти долго. Я вижу, что вся ситуация стабилизируется в течение двух лет.

По словам Зираддина, многие украинцы за последний год поняли, кто именно является инициатором боевых действий.

- Простые люди – не политологи, - объясняет экстрасенс. – До них только сейчас стало доходить, что боевые действия спровоцировало именно руководство Украины. Они стали тянуть страну в НАТО, приглашая врага к нашим границам. Вместо спокойной жизни и добрососедских отношений они выбрали кровопролитный конфликт. И украинцы осознали, к чему их привели.

- К сожалению, территория России всегда притягивала и будет притягивать врага, - продолжает эзотерик. – Они не успокоятся. Господь дал нашей стране все: и недра, и природные ресурсы. У нас есть все, что нужно для нормальной жизни. Конечно, этот факт дразнит врага.

- Запад, как Люцифер: сам в стороне, а других разжигает, - говорит Зиррадин. - Они пытались задушить экономику России максимально, но у них ничего не получилось. И не получится. Потому что в России очень грамотные руководители. А вот на Западе грядут страшные времена: вы все это уже можете наблюдать. В ближайшее время ситуация только усугубится.

По словам Зираддина, в обозримом будущем в мире будет неспокойно. Он предрекает начало нового конфликта.

- В 2028-2029-м годах начнутся новые боевые действия, - продолжает Зираддин. – Они не будут касаться напрямую России. Но России придется заступиться, потому что наша страна всегда стояла на страже добра.