«Очень люблю Женю»: сбежавшая в США Мария Машкова призналась в чувствах российскому актеру

Мария Машкова переехала жить в США еще до начала СВО, но периодически приезжала в Россию, чтобы сняться в фильмах и повидаться с родными. С 2022 года актриса стала резко высказываться о своих соотечественниках. Звезда регулярно дает интервью, в которых вспоминает о жизни в Москве. Накануне дочь Владимира Машкова призналась, что скучает по бывшим коллегам по цеху, в частности по Евгению Цыганову.

Сбежавшая в США Машкова призналась в чувствах российскому актеру
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39-летня звезда «Не родись красивой» рассказала в эфире шоу «И грянул Грэм», что скучает не по России, а по людям — бабушке и дедушке. Вспомнила Машкова и бывших коллег. Оказывается, она была близка с мужем Юлии Снигирь. Своих родителей артистка не упомянула.

«Я очень люблю Женю», — пояснила знаменитость.

Мария Машкова — дочь народного артиста Владимира Машкова и актрисы Елены Шевченко. Звезда поссорилась с отцом на политической почве и перестала с ним общаться.

Недавно актриса анонсировала несколько своих спектаклей, с которыми выступит в Израиле, Будапеште, а также в Барселоне, Лондоне, Риге и Милане в марте и апреле. Вместе с тем она призналась, что мечтает когда-нибудь отправиться с постановкой «Надеждины» в Харьков и Россию.

Ранее эмигрировавшую в США актрису назвали «психически больным» человеком. Такое мнение озвучил пранкер Сорян.

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