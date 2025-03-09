Россиянам объяснили аномальное потепление в европейской части страны

Погода в европейской части России сейчас на 3-4 градуса выше из-за отсутствия снежного покрова. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Синоптик прокомментировал несвойственное для марта потепление, связав его с осадками.

«Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая… Любой прогрев почвы тут же сказывается на температуре воздуха», — сказал Вильфанд.

По его словам, если бы в марте земля была покрыта даже небольшим снежным покровом, то температура понизилась бы на 3-4 градуса. Не помогло бы и солнце, потому что его лучи отражаются от снега.

Накануне синоптики сообщили, что в Москву пришла апрельская погода, климатическая норма в ближайшие дни будет превышена на 6-9 градусов.