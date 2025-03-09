Цыгане выставили на продажу свои дворцы в Коркино после погромов

После осенних погромов в Челябинской области цыганская община в Коркино выставила на продажу свои дворцы и особняки.

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Об этом сообщает местное издание 74.ru.

«Коркинские цыгане выставили свои роскошные особняки на продажу. Сразу несколько объявлений опубликовали на специализированных сайтах», — говорится в статье.

По данным издания, распродавать имущество за бесценок владельцы не собираются, стоимость недвижимости составляет от 8 до 16 млн рублей.

В статье указывается, что на продажу были выставлены три роскошных дома. Один из них оформлен в розово-голубых тонах с преобладанием цветов в интерьере. Во втором особняке акцент делается на расписные фрески. В третьем доме пространство выдержано в белом цвете с соответствующей мебелью с золотой росписью.

Вечером 24 октября в Коркино местные жители вышли на стихийный митинг после нападения на 40-летнюю таксистку Елену Сарафанову. По данным местного издания, женщина ездила на вызов «к местным цыганам, и именно их теперь подозревают» в преступлении.

По информации СК, по подозрению в данном преступлении был задержан 17-летний молодой человек, ему вскоре будут предъявлены обвинения. На данный момент решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, сколько человек участвовали в массовых волнениях в Коркине.